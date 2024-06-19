Tatil beldesi bu kez ucuzluğu ile şaşırttı. 'Bu fiyatlar kaldı mı' dedirtti

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Tatil beldesi bu kez ucuzluğu ile şaşırttı. 'Bu fiyatlar kaldı mı' dedirtti

Astronomik fiyatları ile ünlü Çeşme'de bu kez belediye restoranının fiyatları gündeme oturdu. Fiyatları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil beldesi Çeşme'deki yüksek fiyatların vatandaşı canından bezdirmişti.

Ancak bu kez bir sosyal medya kullanıcılarının radarına deniz manzaralı belediye restoranının menüsünü takıldı. Sosyal medyada paylaşılan belediye restoranının menüsü görenleri hayrete düşürdü.

Çeşme'deki deniz manzaralı belediye restoranındaki yemek yiyen ve bu deneyimini sosyal medyada paylaşan bir kişinin gönderisi kısa sürede gündeme oturdu.

Yaprak ciğer ve sakızlı muhallebi yediklerini söyleyen kadın, paylaşımına "Çeşme'de böyle deniz manzaralı belediye restoranı olduğunu biliyor muydunuz? Kahvaltısından ızgarasına kadar bütün çeşitler bulunuyor. Bizim net favorimiz ciğer ama bu hayatımda yediğim en iyi sakızlı muhallebiydi. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum" diye yazdı. Dakikalar içinde çok sayıda etkileşim alan gönderinin altına 'Bu zamanda bu fiyatlar kaldı mı?" yorumları yapıldı.

BELEDİYE RESTORANIN MENÜSÜ ŞAŞKINA UĞRATTI

Çeşme Belediyesi’nin deniz manzaralı restoranında, 2 kişilik kahvaltı 280 liradan, karışık kumru 115 lira, yaprak ciğer 255 lira ve sakızlı muhallebi 80 liradan servis ediliyor.

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