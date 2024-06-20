'Kıyma' dizi setine silahlı saldırı! Oyuncu kanlar içinde kaldı

"Sıfır Bir" adlı internet dizisi, 2016 yılında Youtube platformunda yayınlanmaya başladı ve kısa süre içinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak popülerliğini artırdı. Bu başarısının ardından Blu TV ile anlaşma sağlayan dizi, altı sezon boyunca Türkiye'de en çok izlenenler listesine girmeyi başardı. Dizi, aynı zamanda birçok yeni yetenekli oyuncuyu da şöhrete taşıdı. Özellikle Cihangir Ceyhan ve Savaş Satış gibi isimler, "Sıfır Bir" sayesinde geniş kitlelerce tanındı. Dizide "Cengo" karakterine hayat veren Cengizhan Yurdutek ise 28 yaşında elde ettiği bu rol ile adını duyurdu ve sonrasında başka dizilerde başrol oynamaya başladı.

ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ: KANLAR İÇİNDE KALDI

Blu TV'nin yeni dizisi Kıyma, Sıfır Bir'in sona ermesinin ardından izleyiciyle buluşmaya başladı. Ancak dün İstanbul Kartal'da bulunan dizi seti, silahlı bir saldırıya uğradı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, Be Platoları'nda gerçekleşen olayda, bir grupla birlikte sete yaklaşan saldırgan, beş kez ateş açtı.

SALDIRI OYUNCULAR ADEĞİL PLATOYA YÖNELİK ÇIKTI

Ünlü televizyon dizisinin sevilen karakteri Cengo'yu canlandıran Cengizhan Yurdutek, sette yaşanan silahlı saldırı sırasında şans eseri hayatta kaldı. Tehlikeyi anında fark eden Yurdutek, bir bankın arkasına sığınarak korunmayı başardı. Ancak, olay esnasında kafasını teğet geçen bir kurşunla hafif şekilde yaralandı.

Ekip üyeleri, saldırganı yakalamak için hızla harekete geçse de, başarılı olamadı. Sağlık görevlileri, olay yerine ulaşarak Yurdutek'in yaralarını tedavi etti. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme yaparak tanıkların ifadelerini topladı. Dizi ekibi, bugün çalışmalarına devam ederken, gerçekleşen saldırının kişisel bir hedef gözetmeksizin, genel olarak prodüksiyon alanına yönelik olduğunu açıkladı.