Çikolataya dev zam geliyor

Kaynak: CNBC
Çikolataya dev zam geliyor

Geçtiğimiz yıl, kakao fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi, şekerleme ve çikolata sektöründe maliyet baskılarını artırdı. Kakao maliyetlerindeki bu sıçramanın, tüketici fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Küresel kakao piyasasında, metrik ton başına ortalama 2,500 dolar civarında seyreden fiyatlar, nisan ayı itibarıyla beklenmedik bir yükselişe geçti. Düşük hasat tahminleri ve tedarik kaygılarıyla birlikte fiyatlar, tarihi bir zirve yaparak 11 Bin dolar seviyesini aştı. CNBC'nin aktardığına göre, Mars, Mondelez, Ferrero ve Hershey gibi önde gelen şekerleme üreticileri, artan kakao maliyetlerine karşı korunmak adına uzun vadeli anlaşmalar yapma yoluna gidiyor.

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Ancak bu durum, ilerleyen yıllarda daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor. Tüketici ürünleri danışmanlığı yapan Clarkston Consulting'den Steve Rosenstock, müşterilere, fiyat artışları gibi pazar zorluklarına karşı stratejiler geliştirmeleri konusunda rehberlik ediyor. Rosenstock'a göre, bu gelişmeler, şirketlerin iş stratejilerini önemli ölçüde etkilemekte ve maliyetlerin artışı, dikkate alınması gereken bir faktör olarak öne çıkmakta.

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Öte yandan, Batı Afrika'daki düşük kakao fiyatları, üreticileri daha karlı alternatif ürünlere yönlendirme eğiliminde. Bu durum, bölgede kakao arzında önemli sıkıntılara yol açıyor. Gana gibi ana kakao üreticileri, fiyatların yeniden yükselmesi durumunda, gelecek sezon için ürün teslimatlarını ertelemeyi değerlendiriyorlar. Kakao fiyatlarındaki bu yükseliş, gıda şirketlerinin maliyetlerini artırıyor ve bu durum, tüketici fiyatlarına yansıyarak şirketlerin pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirmelerini gerektiriyor.

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