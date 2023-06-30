Tatil planı yapmak da hayal oldu. En ucuz yemeğin porsiyonu yok artık dedirtti

Gökçeada son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya başladı. Havası ve tarihi doğası gereği yoğun ilgi gören bölgenin mimarisi de turistleri kendisine çekiyor.

Pandemiyle birlikte popülaritesi artan Gökçeada'da her geçen açılan mekan sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak adanın geçmişine nazaran bugünkü mekanlardaki fiyatlar görenleri şaşkına çevirdi.

Kaleköy'de yer alan bir restorandaki fiyatların sosyal medyada paylaşılması sonrasında birçok kişi fiyatlara tepki gösterdi.

Sosyal medyada “zamajans” adlı kullanıcının paylaştığı fiyat listesine göre, en uygun mezenin fiyatı 100 lira olurken, ana yemeklerde en uygun 250 lirayla köftenin yer aldığı görüldü.