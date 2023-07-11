Tatula bitkisi ağrıları kesiyor

İnsanların korkulu rüyası olan ağrıları kesen tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti. Tatula bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Tatula bitkisi ağrıları kesiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan ağrıları kesen tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti. Tatula bitkisiyle ilgili detaylar…

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AĞRI NEDİR?

Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilmiştir: "Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir".

Ağrı hafif, bölgesel, hafif veya şiddetli olabilir.

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TATULA BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; 3 - 100 cm boyunda, dik gövdeli, bir yıllık otsu bir bitkidir.

NASIL KULLANILIR?

İlaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır. Tatula bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve tohumları kullanılır. Tohumlarından elde edilen tentür ya da yağ kullanılabilir.

Sigara şeklinde nefes darlığını gidermek için kullanılabileceği gibi merhem halinde ağrı giderici olarak da kullanılmaktadır.

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