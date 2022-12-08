Tatvan SYDV geçici Temizlik personeli alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik personeli olmak üzere 10 geçici işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-T.C. vatandaşı olmak,

2-Tatvan ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

3-Olumlu sicile sahip olmak,

4- 18 yaşından büyük olmak, 45 yaşından gün almamış olmak,

5. En az lise mezunu olmak; ayrıca yaşlı bakım ile ilgili eğitim almış veya sertifikalı olanlara öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-T.C. kimlik fotokopi,

3-Adli sicil belgesi,

2-Nüfus kayıt örneği,

4-Sağlık raporu,

5-Diploma veya öğrenim durum belgesi,

6-İkametgah Belgesi.