Tatvan SYDV geçici Temizlik personeli alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik personeli olmak üzere 10 geçici işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-T.C. vatandaşı olmak,
2-Tatvan ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
3-Olumlu sicile sahip olmak,
4- 18 yaşından büyük olmak, 45 yaşından gün almamış olmak,
5. En az lise mezunu olmak; ayrıca yaşlı bakım ile ilgili eğitim almış veya sertifikalı olanlara öncelik tanınacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-T.C. kimlik fotokopi,
3-Adli sicil belgesi,
2-Nüfus kayıt örneği,
4-Sağlık raporu,
5-Diploma veya öğrenim durum belgesi,
6-İkametgah Belgesi.
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