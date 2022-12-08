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Tatvan SYDV geçici Temizlik personeli alacak

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 10 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:41
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Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) olarak Temizlik görevlisi olarak 10 geçici personel alacak

Tatvan SYDV geçici Temizlik personeli alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik personeli olmak üzere 10 geçici işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-T.C. vatandaşı olmak,
2-Tatvan ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
3-Olumlu sicile sahip olmak,
4- 18 yaşından büyük olmak, 45 yaşından gün almamış olmak,
5. En az lise mezunu olmak; ayrıca yaşlı bakım ile ilgili eğitim almış veya sertifikalı olanlara öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-T.C. kimlik fotokopi,
3-Adli sicil belgesi,
2-Nüfus kayıt örneği,
4-Sağlık raporu,
5-Diploma veya öğrenim durum belgesi,
6-İkametgah Belgesi.

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