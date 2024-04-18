Tavuk eti üretimi şubatta düşüşe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten kümes hayvanları açıklaması. TÜİK, şubat ayı kümes hayvanı ve yumurta üretim verilerini duyurdu.

TÜİK'e göre, şubat ayında 201 bin 680 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda artış kaydedildi.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DÜŞTÜ

TÜİK, tavuk yumurtası üretimiyle ilgili tabloyu da açıkladı. Buna göre yumurta üretimi şubatta aylık bazda yüzde 5,7 azalış gösterdi. Ancak yıllık bazda yüzde 7,3'luk artış kaydetti. Bu dönemde 1 milyar 733 milyon 464 bin tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirildi.

TÜİK açıklamasına göre bu dönemde kesilen tavuk sayısı, 109 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 31,2 yükselişle 4 bin 624 ton oldu.

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1, hindi eti üretimi yüzde 32,2 arttı.