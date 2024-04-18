Türkmen Alevilerinden Melih Gökçek’e zehir zemberek yanıt

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Türkmen Alevilerinden Melih Gökçek’e zehir zemberek yanıt
Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Türkmen Alevilerinin yaptığı bir cenaze töreninin saz eşliğinde yapılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Gökçek’e, cenaze yakınından sert bir yanıt geldi.

Antalya Elmalı Akçaeniş'te bulunan Türkmen Alevi Tahtacı Köyü’nde gerçekleştirilen bir cenaze töreni saz eşliğinde yapıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in söz konusu cenaze törenine sosyal medyadan yaptığı yorum, cenaze sahiplerinin eleştiri oklarına hedef oldu.

Cenaze töreninin saz eşliğinde yapılmasını, “Hayda, bunu da gördük. Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın.” ifadeleriyle eleştiren Gökçek, zehir zemberek bir cevap aldı.

ekran-goruntusu-2024-04-18-102305.pngCENAZE YAKINI TEPKİ GÖSTERDİ

Gökçek’in sosyal medya hesabından yaptığı yorum, cenaze sahiplerinin tepkisini çekti. Cenaze yakını Polat Balkan, “Biz canlarımızı böyle uğurlarız. Saraylılar da, saraydan kovulanlar da bilmez.” sözleriyle Gökçek’e yanıt verdi.

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