AKP'li belediye suya indirim yaptı. Demek ki oluyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li belediye suya indirim yaptı. Demek ki oluyormuş
AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim kararı. Nisan ayı meclis toplantısında suya indirim kararı çıktı. O indirim yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. İndirimi ardından, "demek ki oluyormuş" denildi.

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi suya indirim kararı aldı. Seçimlerde kan kaybeden ve bir çok ili CHP'ye kaptıran iktidar belediyelerinde yeni dönem. O dönemin adı da indirim. Peki daha önce niye böyle bir indirim yapılmadı sorusu da akıllara gelmedi değil...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında "demek ki oluyormuş" dedirten bir karara imza atıldı. Toplantıda su ücretleriyle ilişkin madde meclis gündemine taşındı ve görüşüldü ve o karar alındı.

Görüşmelerin sonunda suya indirim kararı çıktı. Karara göre 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar su ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılmasına onay verildi.

Meclis kararıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su aboneleri, yıl sonuna kadar su faturalarında önemli bir indirimden faydalanacak.

HAYVANCILIKTA KULLANILAN SUYA DA İNDİRİM GELDİ.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında suyla ilgili bir başka önemli karara imza atıldı. Hayvacılıkta kullanılan ve tahakkuk eden su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasının da devamına karar verildi.

İlgili Haberler
Türkiye'nin dev bankası İstanbul'un gözbebeği gökdelenini satın alıyor. Fiyatı ağızları açık bıraktı
İktidarın emekli planı sızdı! 20 gün sonra bunlar açıklanacak
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı
Doğal gaz faturaları kabaracak. 1 Mayıs'tan sonra başlayacak
Son Haberler
Misafir kısmeti ile gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Misafir kısmeti ile gelir atasözünün anlamı nedir?
Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi Dünya
Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi
21 yıl boyunca bu anı beklediler Spor
21 yıl boyunca bu anı beklediler
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi Ekonomi
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi
Avrupa Merkez Bankası’nın gözü döviz kurlarında Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası’nın gözü döviz kurlarında
Polisler yanlışlıkla hâkimin evine baskın düzenledi. Ankara’da ortalığı karıştıran operasyon Gündem
Polisler yanlışlıkla hâkimin evine baskın düzenledi. Ankara’da ortalığı karıştıran operasyon