AKP'li belediye suya indirim yaptı. Demek ki oluyormuş

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi suya indirim kararı aldı. Seçimlerde kan kaybeden ve bir çok ili CHP'ye kaptıran iktidar belediyelerinde yeni dönem. O dönemin adı da indirim. Peki daha önce niye böyle bir indirim yapılmadı sorusu da akıllara gelmedi değil...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında "demek ki oluyormuş" dedirten bir karara imza atıldı. Toplantıda su ücretleriyle ilişkin madde meclis gündemine taşındı ve görüşüldü ve o karar alındı.

Görüşmelerin sonunda suya indirim kararı çıktı. Karara göre 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar su ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılmasına onay verildi.

Meclis kararıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su aboneleri, yıl sonuna kadar su faturalarında önemli bir indirimden faydalanacak.

HAYVANCILIKTA KULLANILAN SUYA DA İNDİRİM GELDİ.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında suyla ilgili bir başka önemli karara imza atıldı. Hayvacılıkta kullanılan ve tahakkuk eden su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasının da devamına karar verildi.