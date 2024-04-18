Doğal gaz faturaları kabaracak. 1 Mayıs'tan sonra başlayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaz faturaları kabaracak. 1 Mayıs'tan sonra başlayacak
Doğal gaz faturaları 1 Mayıs'tan itibaren kabaracak. Çünkü bedava doğal gaz kullanımına son veriliyor. Faturalarda en az 150 lira artış bekleniyor.

Doğal gazda bedava tüketimin artık sonuna gelindi. Geçen yıl başlatılan 20 milyon hane tarafından kullanılan doğal gaz uygulamasında artık son tarih 1 Mayıs. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kamu kuruluşları ve belediyeler bütçe dışı, ek bütçe istemesin, bir kuruş yok" demişti. İşte Şimşek'in bu sözleri "1 Mayıs'ta bedava doğal gaz dönemi bitecek mi" sorusuna yanıt gibi olmuştu.

Mayıs 2023 Mayıs ayından itibaren ayından itibaren konutlarda 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması başlatılmıştı. İşte o uygulamayla ilgili herhangi bir kararname gelmedi. Bu da 1 Mayıs'da uygulamaya son veriliyor anlamına geliyordu.

YENİ KARARNAME YOK

1 Mayıs'ta 25 metreküp bedava doğalgaz uygulamasının da bitmesiyle birlikte, doğalgaz faturalarında ortalama 150 TL'lik bir artış beklentisi öngörülüyor

Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.Yeni bir kararname yok. Kararnamenin bitiş tarihi ise 1 Mayıs 2024...İşte bu tarihe kadar tahakkuk edecek faturalara yansımayacaktı. Bu tarihten sonra 25 metreküp doğal gaz kullanımının faturalara eklenmesiyle,ceplerden en az 150 lira fazla para çıkacak.

İlgili Haberler
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Ünlü fenomen Eylül Işıklı 1 gece için 5 milyon lira teklif eden üç büyüklerde oynamış evli futbolcuyu ifşa etti
Ahmet Davutoğlu ‘duyum’ değil ‘bilgi’ dedi! İsrail’le ilgili Ankara’yı karıştıran iddia
CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira
Son Haberler
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı Gündem
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor Magazin
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı Gündem
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı Ekonomi
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı Magazin
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor Gündem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor