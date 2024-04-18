Doğal gaz faturaları kabaracak. 1 Mayıs'tan sonra başlayacak

Doğal gazda bedava tüketimin artık sonuna gelindi. Geçen yıl başlatılan 20 milyon hane tarafından kullanılan doğal gaz uygulamasında artık son tarih 1 Mayıs. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kamu kuruluşları ve belediyeler bütçe dışı, ek bütçe istemesin, bir kuruş yok" demişti. İşte Şimşek'in bu sözleri "1 Mayıs'ta bedava doğal gaz dönemi bitecek mi" sorusuna yanıt gibi olmuştu.

Mayıs 2023 Mayıs ayından itibaren ayından itibaren konutlarda 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması başlatılmıştı. İşte o uygulamayla ilgili herhangi bir kararname gelmedi. Bu da 1 Mayıs'da uygulamaya son veriliyor anlamına geliyordu.

YENİ KARARNAME YOK

1 Mayıs'ta 25 metreküp bedava doğalgaz uygulamasının da bitmesiyle birlikte, doğalgaz faturalarında ortalama 150 TL'lik bir artış beklentisi öngörülüyor

Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.Yeni bir kararname yok. Kararnamenin bitiş tarihi ise 1 Mayıs 2024...İşte bu tarihe kadar tahakkuk edecek faturalara yansımayacaktı. Bu tarihten sonra 25 metreküp doğal gaz kullanımının faturalara eklenmesiyle,ceplerden en az 150 lira fazla para çıkacak.