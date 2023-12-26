Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde konsept tavuk yemeği düellosuydu. MasterChef All Star sonrası yarışmadaki tavuk kanat ızgara tarifi merak edilen tavuk yemeği tariflerinden oldu. Peki, tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan yeni bölümde tavuk düellosu yapılmasını istemişti. Tavuk yemeği tariflerinden biri de tavuk kanat ızgara yemeğiydi. Peki, tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi için malzemeler neler?

İşte tavuk kanat ızgara tarifi…

TAVUK KANAT IZGARA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 paket tavuk kanat

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, kuru nane

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- Yarım baş rendelenmiş kuru soğan

- 4-5 baş rendelenmiş sarımsak

- Yarım limonun suyu

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı + sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber

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TAVUK KANAT IZGARA NASIL YAPILIR?

Tavuk kanat ızgara yemeğine başlamadan önce kanatların yıkaması tavsiye edilir.

Tavukları ızgara yapmadan önce marine işlemi yapılır. Marine için baharatlar bir kapta karıştırılır ve tavuklara bulanır.

Izgara öncesi vakti olanlar için tavuğun marinede dinlendirilmesi tavsiye edilir.

Sonrasında kanatları ızgarada kontrollü şekilde pişirebilirsiniz.

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