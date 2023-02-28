Ömer dizisine sürpriz oyuncu 

Star TV'nin pazartesi günleri yayınlanan dizisi Ömer'in yeni bölümünde oyuncu Tayanç Ayadın seyirciyle buluşuyor.

Yapımını OGM Pictrues’ın üstlendiği, Star’ın sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze’ye mahalleden bir talip bulur. Tahir’in Fatma’ya Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir’den önce davranıp Dr. Erdal in Gamze’yle tanışmak istediğini herkese ilan eder.

