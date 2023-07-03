Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı kızı Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gelen kızları Pera'nın birinci yaşını sosyal medyadan kutladı. Bir ilke imza atan ikili, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Pera için düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri Instagram sayfasından yayınlayan Tümer'in ''Mutlu 1 yaş Perkuş'' notunu düştüğü fotoğraf karelerine beğeni yağdı.

PERA'NIN ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Pera'nın annesine olan benzerliği dikkat çekerken, Tümer'in karelerine ''Annesinin kopyası'', ''Kendini doğurmuşsun'', ''Kız anneye çeker'', ''Ne kadar anneye benziyor'', ''Hık demiş burnundan düşmüş'', ''Güzelliğini annesinden almış'', ''Bu zamana kadar yüzünü göstermemekte haklıymışsınız'' gibi yorumlar yapıldı.

''BU SABAHA KADAR HALA TEDİRGİNDİM''

Takipçilerinden gelen yorumlar üzerine nazar korkusu olduğunu dile getiren Tümer, ''Doğum günü mesajlarınız için, dualarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir gündü, çok mutluyuz. Bodrum'dayız, birkaç güne döneceğiz. Ailemleyim, dolu dolu vakit geçiriyorum. Pera'nın doğum gününden fotoğrafları paylaşmak konusunda bu sabaha kadar hala tedirgindim. 'Paylaşmasa mıydım, çok mu fazla paylaştım' diye düşündüm. Ama byle bir karar aldık. Mesajları görünce çok mutlu oldum'' dedi.

Selahattin Paşalı ise kızıyla denize girdiği anlara ait bir fotoğraf karesini, 814 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından ''İyi ki doğdun aşkım'' notuyla yayınladı. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Lara Tümer, ''aşklarım'' yorumunda bulundu.