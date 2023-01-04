Galatasaray'dan giden Taylan Antalyalı'dan Galatasaray'a müthiş gol

Galatasaray, Süper Lig'in 17.haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı 7.dakikada attığı müthiş bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17.haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı 7.dakikada attığı müthiş bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
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