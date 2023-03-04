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Tayland Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, sağ kolunda yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doktorlar tarafından müşahede altına alındı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:24
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Tayland Başbakanı Prayut hastaneye kaldırıldı

Tayland Başbakanı hastaneye kaldırıldı
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Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut Chan-o-cha, elinde yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle sabah saatlerinde başkent Bangkok’ta yer alan Phramongkutklao Hastanesi’ne gitti.
Başbakan Prayut müşahede altına alınırken, doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirme kararı aldı.
Doktorların yoğun çalışmaması ve seyahat etmeme önerisi üzerine Prayut’un önümüzdeki haftaki seyahat programını iptal ettiği duyuruldu.
Yalancı gut hastalığı şüphesiyle antibiyotik tedavisine başlanan ve kolu sargıya alınan Başbakan Prayut'un, yarın taburcu olması bekleniyor.

Öte yandan Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut, dün öğle saatlerinde başkent Bangkok’un kuzeyinde yer alan Ayutthaya'ya giderek bölge halkıyla bir araya gelmiş, tapınak ziyareti gerçekleştirmişti. (İHA)

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