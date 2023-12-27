Tayland’ın güneyindeki selde 6 kişi hayatını kaybetti

Tayland’ın güneyindeki Satun, Pattani, Songkhla, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde muson yağışları sonucu meydana gelen sel felaketi can kaybına neden oldu.

Narathiwat Eyalet Vali Yardımcısı Preecha Nualnoi basına yaptığı açıklamada, 89 yaşında bir kadın ve 1 çocuk dahil 6 kişinin yaşamımı yitirdiğini, 1 kişinin ise kaybolduğunu belirtti.

Yoğun yağışlar yüzünden nehirler taşarken, birçok yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selden 70 binden fazla ev olumsuz etkilendi.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

NE OLDU

Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışları, neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Yağışların şiddetini arttırmasından dolayı taşan nehirler, birçok yerleşim yeri ve tarım alanını talan etti. Selden etkilenen Yala ve Narathiwat eyaletlerinde botlar yardımıyla tahliye ve yardım çalışmaları yapıldı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan bölge halkını yönlendirmek için acil durum afet merkezi kuruldu.