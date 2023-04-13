Tayvan çevresinde Çin'in askeri hareketliliği devam ediyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 26 hava aracından 14'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 6 "SU-30", 2 "J-10", 6 "J-16" savaş uçağının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" gerisine uçtuğu kaydedildi.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı 3 günlük askeri tatbikatın sonlandırıldığının duyurulmasının ardından yoğunluğu azalsa da devam ettiği gözleniyor.

Bakanlık, dün de 35 askeri hava aracı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini bildirmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Üç gün süren tatbikatta, 8 Nisan'da 71 hava aracı ve 9 gemi, 9 Nisan'da ise 70 hava aracı ve 11 gemi, 10 Nisan'da ise 91 hava aracı ve 12 gemi Ada çevresinde görülmüştü.

TSAİ'NİN ZİYARETLERİ

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)