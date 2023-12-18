Tayvan Çin'e ait casus balon tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balonların Ada'nın kuzey ucundaki Keelung kentinin yaklaşık 203 kilometre kuzeybatısında 27 bin fitte görüldüğü belirtildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada iki balonun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgiyi" geçtiği, ardından doğuya yönelerek gözden kaybolduğu kaydedildi.

Bakanlık, 7 Aralık'ta Çin ordusuna ait istihbarat balonunun Ada çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.