Tayvan ve Çin Arasındaki Siber Çatışmalar

Değerli okurlarım,



Bugün, dünyanın gözleri önünde ama görünmez bir cephede süren bir savaştan bahsedeceğim: Tayvan ve Çin arasındaki siber çatışma. İnanın bana, bu konu yalnızca devletleri değil, günlük hayatımızı da yakından ilgilendiriyor.



Gelin, bu karmaşık meseleyi birlikte inceleyelim.



Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu’nun raporuna göre, Çin hükümeti Tayvan’a günlük ortalama 2,4 milyon siber saldırı düzenliyor. Evet, yanlış duymadınız! Bir dakikada yaklaşık 1666 saldırı anlamına geliyor. Daha ilginci, bu sayı 2023’teki günlük 1,2 milyon saldırının tam iki katı. Siber dünyadaki “ateş hattının” ne kadar kızıştığını gösteriyor.



Siber Savaş Neden Bu Kadar Önemli?



Saldırılar yalnızca Tayvan'ın dijital güvenlik duvarlarını zorlamakla kalmıyor. Telekomünikasyon, ulaşım ve hatta savunma sistemleri hedef alınarak, ada ülkesi felç edilmeye çalışılıyor. Düşünün, bir sabah uyandınız ve internet çalışmıyor. Telefonlarınız çekmiyor, banka hesabınıza erişemiyorsunuz.



Tayvan’da yaşananlar bu kadar basit bir senaryo değil ama etkisi bireysel olarak böyle hissediliyor.



Rapora göre, Çin siber saldırıları çoğu zaman askeri tatbikatlarıyla eşzamanlı yapıyor. Peki neden? Çünkü bu tür hamleler yalnızca dijital zarar vermekle kalmıyor; Tayvan üzerinde bir taciz ve gözdağı etkisi yaratıyor. Bu da Çin’in Tayvan’a “Ben buradayım ve güçlüyüm” deme şekli.



Siber Saldırıların Daha Büyük Anlamı



Siber saldırılar yalnızca teknik değil, politik bir anlam da taşıyor. Tayvanlı yetkililerin e-posta hesapları sürekli hedefte. Neden mi? Çin, siyaset, ekonomi, askeri ve teknoloji alanlarında avantaj sağlamaya çalışıyor. Bildiğiniz klasik casusluk hikâyelerinin dijital versiyonu…



ABD Hazine Bakanlığı da bu yıl Çin destekli bir siber saldırıya uğradı. Hackerlar bazı dosyalara erişmeyi başarmışlar fakat hassas bilgiler zarar görmemiş. Çin’in sadece Tayvan’la değil, küresel ölçekte de siber saldırılarla etkili olmaya çalıştığını gösteriyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bile bu konuyu Çin Başbakan Yardımcısı ile yaptığı sanal toplantıda gündeme getirmiş.



Bizim Günlük Hayatımıza Etkisi Ne?



“Bize ne? Tayvan çok uzakta,” diye düşünenler olabilir. Ama dijital dünyada mesafelerin önemi yok. Tayvan’ın dijital güvenlik sistemlerini çökertebilen bir güç, yarın başka ülkelerin sistemlerine de sızabilir. Şirketlerin finansal bilgileri çalınabilir, kişisel verilerimiz hedef alınabilir.

Geçtiğimiz yıllarda bazı bankaların sistemlerine yapılan saldırılar nedeniyle kredi kartı bilgilerinizin çalındığına dair haberler çıkmıştı. Bu saldırıların bir adım ötesi, Tayvan’ın şu an yaşadığı dijital kaos.



Çözüm Ne Olabilir?



Siber güvenlik artık bir lüks değil, zorunluluk. Bireysel olarak da dikkatli olmalıyız.



Basit bir örnekle anlatayım: Evdeki modeminizin şifresini “123456” gibi kolay tahmin edilebilir bir şey yaparsanız, hackerlara davetiye çıkarırsınız. Ülkeler de benzer şekilde sistemlerini sürekli güncelleyerek, olası açıkları kapatarak kendilerini korumalıdır.



Son olarak, Çin-Tayvan meselesi bize teknolojinin yalnızca fayda getiren bir araç olmadığını ve ciddi bir tehdit unsuru olabileceğini de hatırlatıyor. Bu yüzden dikkatli olmalı, teknolojiyi akıllıca kullanmalıyız.

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Not: “Siber İstihbarat / Kapımızdaki Siber Tehlike” tüm kitapçılarda!..