TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 14'üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere Azerbaycan’a ulaştı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

aw146712-01.jpgTBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Şubat’a kadar devam edecek Azerbaycan temasları çerçevesinde yarın APA 14'üncü Genel Kurulu’na katılacak. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş’un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitliklere de ziyaret gerçekleştirecek.

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