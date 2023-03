TBMM Genel Kurulu'nda 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 14'üncü yıldönümü nedeniyle söz aldı. Usta, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili sis perdesinin henüz kalkmadığını belirterek, toplumda bir kanayan yara haline geldiğini söyledi. Usta, Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere hiçbir şey yapılmamasından şikayet etti ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun normal bir helikopter kazasıyla vefat ettiğine kimse ikna olmadığını ifade etti.

Usta, "Muhsin Başkanın şehadetiyle ilgili sis perdesi henüz kalkmamıştır. Yani, toplumda bir kanayan yara haline gelmiştir, hiç kimse ikna olmamıştır; Muhsin Başkanın normal bir helikopter kazasıyla vefat ettiğine. Zaten 'şehit' denilmesinin de temelinde bu vardır; herkes Muhsin Başkana 'şehit' diyor fakat Muhsin Başkanın şehadetinin üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasıyla ilgili başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere hiçbir şey yapılmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'EMEKLİ MAAŞI' ELEŞTİRİSİ



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden emekli maaşının alt sınırını 7 bin 500 TL olarak belirleyen yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Usta, seçim ortamında gelen bu teklifin sadece alt sınırın artırılmasının ciddi bir adaletsizlik oluşturduğunu belirterek, bütün emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade etti. Usta, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirerek, bütün emeklilere seyyanen artış olarak en az 2 bin lira verilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta "Böyle bir ortamda sadece alt sınırın artırılması ciddi bir adaletsizlik oluşturmuştur. Bakın, bu bir süre sonra şöyle bir sonuç ortaya doğuracaktır; 'Niye ben yüksek miktarda prim yatırayım? Ben niye yüksek gün sayısında prim yatırayım?’ diye bir noktaya gelecektir. Yani artık bir süre sonra herkesi, bütün emeklileri asgari, en düşük emekli maaşından aylık alır hale getirecektir; sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da çok sıkıntılı, son derece yanlış bir uygulamadır. Dolayısıyla, talebimiz şudur; 'Olması gereken şey, yüzde 36'lık 5 bin 500'den 7 bin 500'e, yüzde 36'lık artış varsa bu artışın bütün emekli maaşlarına yansıtılmasıydı. Ya, bunu yapamıyorsunuz, bunun bir tık adaletsizi, hiç olmazsa seyyanen artış olarak bütün emeklilere 2 bin lira verilmesi lazımdı" dedi.

'6284 TARTIŞMASI' SÜRÜYOR



Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'yla tekrar uzlaşması, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile ilgili tartışmaları yine gündeme taşıdı. Genel Kurul'da, muhalefet partileri eleştirilerini dile getirdi.



HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) AK Parti ile uzlaştığını hatırlatarak, "AKP bekası için, iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi. Kadınların şiddet görmeme hakkını, özgür ve eşit birey olarak yaşama hakkını pazarlık haline getirdi. Hakikaten, başta Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki tüm kadınların buna isyan etmesi gerekiyor. Ne demek ya, 6284'ü düzenlemek, süresiz nafaka hakkını tartışmaya açmak ne demektir? Bu çağ dışı, bu korkunç, bu şiddete onay veren, cinayetlere onay veren, tecavüzlere onay veren düzenlemeyi biz kadınlar asla kaldırtmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.



'6284'Ü TARTIŞMAYA AÇMANIN ÇAĞDAŞLIK ÖTESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yeniden Refah Partisi'nin gündeme getirdiği, 6284 sayılı yasaya ilişkin, "6284'ü tartışmaya açmanın çağdaşlık ötesi olduğunu düşünüyorum; çağ dışılık bile demiyorum, çağ dışılık ötesi bir durumla karşı karşıyayız. Şüphesiz bütün kadınlar öyle ama özellikle Türk kadını en yüksek mertebeleri, en yüksek saygıyı hak edendir. 6284'ü tartışmaya açanlara iki şey tavsiye ediyorum. Bir, Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözlerine baksınlar, bir de kurucu Cumhurbaşkanımız, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarla ilgili değerlendirmelerini ve kadına verdiği önemi gerek sözleriyle gerek de icraatlarıyla nasıl hayata geçirdiğini ve Türk kadınını sosyal hayata, çalışma hayatına, kültürel hayata katmak için nasıl fedakarlıklar yaptığını herkesin hatırlamasını istiyorum ve bu tartışmayı açanlara aklınızı başınıza alın demekten başka da elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkiye'nin, savunma sanayinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak, "Türkiye, yerli ve milli kalkınma hamleleriyle teknolojinin ve savunma sanayisinin gelecek vizyonunu şekillendirmekte, gücüne güç katmaktadır. Bugün 170'ten fazla ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç eden bir ülkeyiz. Türkiye havada Bayraktar, ANKA, Akıncı, KARAYEL'le başlayan rüzgarla TAYFUN ve KIZILELMA'ya kavuşmuş; karada BOĞAÇ, BARKAN, ALTAY ve AKINCI'larla mührünü vurmuş; denizlerde ULAQ, SANCAR, ALBATROS, TCG Heybeliada'yla adeta fırtına olup esmiştir" yorumunu yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak son bir yıl içinde 3600 ek göstergeden sözleşmeliye kadro düzenlemesine, EYT düzenlemesinden asgari ücret artışlarına, memur ve emekli maaş artışlarına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden yasa teklifine ilişkin Tunç, "Şimdi de geçici işçilerimize yönelik düzenlemeyle en düşük emekli aylığı ve emekli ikramiyelerindeki artışla birlikte vatandaşımızın taleplerine cevap vermeye, bugüne kadar olduğu gibi çözülememiş tüm sorunları çözmeye devam edeceğiz. 2002 yılında BAĞ-KUR tarım emeklisi aylığı 69 lira ve SSK emekli aylığı 257 lira iken, 2023 Ocak ayı itibarıyla kademe kademe yükselterek bu rakamı 5 bin 500 liraya çıkarmıştık. Şimdi de getireceğimiz kanun teklifiyle en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Böylelikle en düşük emekli aylığına son dört ayda yüzde 115 oranında artış sağlamış oluyoruz. Bununla da yetinmiyor, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1.100 liradan 2 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

'MİLLETÇE YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ'

Deprem bölgesinde vatandaşları bir an önce güvenli konutlara kavuşturmak için bölgede yaklaşık 650 bin konutun planlandığına dikkat çeken Yılmaz Tunç, "Hızla zemin etütleri ve sözleşmeleri tamamlanan alanlardaki 53 bin 830 konutun inşasına başlanmıştır. Devletimiz güçlü, milletimiz vakurdur. Yaralarımızı sarana kadar, şehirlerimizi yeniden inşa edene kadar başka bir yöne bakamayız. Ülkemizi bir an önce seçim gündeminden çıkarmak ve deprem gündemini gölgeleyecek polemiklerden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İnşallah 'Hemen şimdi' diyerek hep beraber ülkemizi hızlı bir şekilde yeniden inşa edecek ve milletçe yeniden ayağa kalkacağız" değerlendirmesinde bulundu.



MUHALEFETİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin AFAD, HDP'nin gıda fiyatlarında yaşanan artışlar ve CHP'nin AFAD ve Kızılay üzerinden toplanan maaşlar konulu grup önerileri reddedildi.



Genel Kurul'da, kamuoyunda 7'nci Yargı Paketi olarak bilinen, 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.