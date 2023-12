TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı

Kurtulmuş, açılış konuşmasında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve dünyada yeni bir hak, hukuk, adalet sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bütçe sunumunda, 2024 yılının Türkiye Yüzyılının ilk bütçesi olduğunu belirterek, bütçenin kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımına sahip olduğunu, dezenflasyon politikalarının devam edeceğini, enflasyonun 2026 yılında tek haneye ineceğini, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artacağını, sosyal desteklerin sürdürüleceğini ve kamu maliyesinin güçlendirileceğini ifade etti.

Yılmaz konuşmasında, “2024 yılında merkezi yönetim bütçesi, şehirlerimizi daha güçlü, ekonomimizi daha dirençli ve toplumumuzu daha sağlıklı kılmak için hazırlanmıştır. Bütçemiz, Türkiye’nin her alanda gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak unsurları barındırmaktadır. Bütçemiz; deprem sonrası şehirlerimizi daha iyi inşa eden, afet risklerini azaltan, maliye ve para politikalarını uyumlu hale getiren, makroekonomik istikrarı sağlayan bir bütçedir. 2024 yılı bütçesi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı teşvik eden, kapsamlı bir kalkınma vizyonuna sahiptir. Bütçemizde, büyümenin getirdiği fırsatların, insan merkezli ve sosyal refahı yükselten bir yaklaşımla toplumun her kesimiyle paylaşılması önceliklidir. Bütçemiz, işçiden memura, emekliden esnafa, çiftçiden çocuğa, gencinden yaşlısına toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate alarak, 81 ilimizin, her bir bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. 2024 yılı bütçemizi; milli teknoloji hamlesi, enerji ve gıda güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için kullanacağız" dedi.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSI KÜRESEL EKONOMİLERDEN OLUMLU AYRIŞTI”

Yılmaz, 2022 yılında küresel büyümenin yavaşlamasına, Rusya-Ukrayna krizinin tedarik zincirine olumsuz etkisine ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen, Türkiye’nin ekonomisinin aldığı önlemlerle bu zorlu süreçte de büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Yılmaz, “Ülkemiz 13 yıldır aralıksız büyüyen bir ekonomi olmuş, 2022 yılında yüzde 5,5’lik büyüme hızıyla OECD ülkelerinin ortalamasını çok aşan bir performans göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama yüzde 4,1, gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 2,6 büyüdüğü düşünüldüğünde, Türkiye’nin ekonomik performansının ne kadar olumlu olduğu görülmektedir. Salgın sonrası dönemde, dünya ekonomisinin 2020-2022 yılları arasında toplamda yüzde 7 büyümesine karşılık, Türkiye ekonomisi toplamda yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydetmiş, küresel ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır. Avrupa ekonomilerinde durgunluk sinyalleri devam ederken, Türkiye ekonomisi 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketlerine rağmen, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda büyüme eğilimini 2023 yılında da devam ettirmektedir” şeklinde konuştu.

“İŞSİZLİK ORANI TEK HANELİ SEVİYEDE GERÇEKLEŞECEK”

Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla hareket edildiği bu dönemde, işgücü piyasasının iyi bir durumda olduğunu, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin güçlü olduğunu vurguladı. Yılmaz, “İstihdam artışı devam etmekte, genç nüfus da dahil olmak üzere işsizlik oranları düşmeye devam etmektedir. 2023 yılında, deprem sonrası işgücü piyasasında alınan tedbirlerle, istihdam kaybının minimum düzeyde olması sağlanmıştır. Bu bağlamda, deprem ve emeklilik ile ilgili düzenlemeler sonucunda, mevsimsellikten arındırılmış aylık verilere göre Ocak-Eylül döneminde istihdam 504 bin kişi artarken, işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 9,1’e inmiştir. Bugün, konuşmamın hemen öncesinde açıklanan, ekim ayına ilişkin en son güncel işsizlik oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Kasım 2012’den bu yana 11 yılın en düşük seviyesidir. Bu trendler ışığında ve yılın son çeyreğine ilişkin bazı öncü göstergeleri de dikkate alarak, 2023 yılı genelinde işsizlik oranının Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1’den daha düşük bir seviyede, tek haneli olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiğimizi de belirtmek isterim” dedi.

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti hükümetleri olarak her bütçede olduğu gibi, 2024 yılı bütçesinde de, şehirlerimizi daha güçlü, ekonomimizi daha dirençli ve toplumumuzu daha sağlıklı kılmak için çalıştığımızı ifade eden Yılmaz, “Bütçemiz, Türkiye’nin her alanda gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak unsurları barındırmaktadır. Bütçemiz, Türkiye’nin her kesimine, her bölgesine, her iline hizmet götüren, taleplerini karşılayan, ihtiyaçlarını gideren bir bütçedir. Bütçemiz, milli teknoloji hamlesi, enerji ve gıda güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için kullanacağımız bir bütçedir. Bütçemiz, yaşam kalitesini artırmak, refah seviyesini yükseltmek, insan odaklı bir kalkınma anlayışını hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğimiz bir bütçedir” diye konuştu.