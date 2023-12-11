Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin liralık ikramiye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkramiyeler bu sıralamaya göre verilecek. İşte detaylar...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 1
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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 2

Türkiye'de 4 milyon 689 bin çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri için tarihler netleşmeye başladı. 15 Aralık'a kadar hesaplara yatırılacağı belirtilen bu ödemeler için ödeme takvimi şekilleniyor.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 3

Ülkenin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek bu ikramiyeler için ikinci ödeme takvimi harekete geçiyor.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 4

Başlangıçta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayacak şekilde duyurulan ikramiye, hükümetin aldığı yeni düzenleme ile çalışan 4 milyon 689 bin emekliyi de kapsayacak şekilde genişletildi.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Aralık'a kadar tamamlanacağını belirtirken, ödeme takviminin ayrıntıları da netlik kazanıyor.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 6

Önceki ödemelerde olduğu gibi, emeklilerin maaş günlerine göre ödemelerin yapıldığı bir sistem izleniyor. Ödeme günlerine göre ayrılan gruplar, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alabilecekler.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 7

Bankacılık sistemlerinde oluşabilecek yoğunlukları önlemek adına ödemeler kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 8

Bu durum, ödemelerin tek bir günde tüm emeklilere ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 9

AKP'li yetkililer, 5 bin liralık ikramiyelerin 15 Aralık'a kadar hesaplara aktarılacağını belirtiyorlar. Pazartesi günü itibarıyla ödemelerin tamamlanması bekleniyor ve emekliler, yakın zamanda ödeme takvimi hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorlar.

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Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti 10

Geçmişteki ödemelerin benzer şekilde emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarına pazartesi günü aktarılması bekleniyor. Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödemeler aktarıldı.

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