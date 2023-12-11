Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin liralık ikramiye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkramiyeler bu sıralamaya göre verilecek. İşte detaylar...
Türkiye'de 4 milyon 689 bin çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri için tarihler netleşmeye başladı. 15 Aralık'a kadar hesaplara yatırılacağı belirtilen bu ödemeler için ödeme takvimi şekilleniyor.
Ülkenin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek bu ikramiyeler için ikinci ödeme takvimi harekete geçiyor.
Başlangıçta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayacak şekilde duyurulan ikramiye, hükümetin aldığı yeni düzenleme ile çalışan 4 milyon 689 bin emekliyi de kapsayacak şekilde genişletildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Aralık'a kadar tamamlanacağını belirtirken, ödeme takviminin ayrıntıları da netlik kazanıyor.
Önceki ödemelerde olduğu gibi, emeklilerin maaş günlerine göre ödemelerin yapıldığı bir sistem izleniyor. Ödeme günlerine göre ayrılan gruplar, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alabilecekler.
Bankacılık sistemlerinde oluşabilecek yoğunlukları önlemek adına ödemeler kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
Bu durum, ödemelerin tek bir günde tüm emeklilere ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
AKP'li yetkililer, 5 bin liralık ikramiyelerin 15 Aralık'a kadar hesaplara aktarılacağını belirtiyorlar. Pazartesi günü itibarıyla ödemelerin tamamlanması bekleniyor ve emekliler, yakın zamanda ödeme takvimi hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorlar.
Geçmişteki ödemelerin benzer şekilde emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarına pazartesi günü aktarılması bekleniyor. Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödemeler aktarıldı.