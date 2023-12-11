Büyük Emekli Mitingi başkent Ankara'da yapıldı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların insanca yaşayacakları bir ücret almaları gerektiğini belirterek, bunu sağlamanın devletin ve iktidarın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Büyük Emekli Mitingi başkent Ankara'da yapıldı

Şevket GÖLÜK / Ankara - Yeniçağ Gazetesi

Emeklilik alanındaki her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, “Hazineden tamamlanan 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede, ’emeklilikte insanca yaşam, haktır’ diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, başının üstünde taşıması gereken; bu ülkenin onuru ve alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

7d0dda6d-f5b3-416f-be30-5c28d53cc411.jpg

Çerkezoğlu, emeklilerin ücretlerinin artırılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

642db4d7-95e9-4406-842b-81e0cca6d2fe.jpg

Mitinge katılım sağlayan diğer sendika yöneticilerinin de emeklilerin ücretlerinin artırılması taleplerini dile getirdikleri mitingde, katılımcılar “Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak maaş istiyoruz”, “Susma haykır, yoksulluğa hayır” yazılı dövizler taşıdı.

90402782-57d8-488d-8b05-95d08078ee6b.jpg

İlgili Haberler
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı
Cumhur İttifakı'nın ortağından flaş asgari ücret teklifi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı Gündem
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti Spor
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi Dünya
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta Ekonomi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı Gündem
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama Spor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama