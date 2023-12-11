Büyük Emekli Mitingi başkent Ankara'da yapıldı

Şevket GÖLÜK / Ankara - Yeniçağ Gazetesi

Emeklilik alanındaki her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, “Hazineden tamamlanan 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede, ’emeklilikte insanca yaşam, haktır’ diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, başının üstünde taşıması gereken; bu ülkenin onuru ve alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

Çerkezoğlu, emeklilerin ücretlerinin artırılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Mitinge katılım sağlayan diğer sendika yöneticilerinin de emeklilerin ücretlerinin artırılması taleplerini dile getirdikleri mitingde, katılımcılar “Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak maaş istiyoruz”, “Susma haykır, yoksulluğa hayır” yazılı dövizler taşıdı.