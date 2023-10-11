TBMM'de HAMAS sloganları

Editör: Osmancan Erok

Bugün TBMM’de grup toplantısını gerçekleştiren Saadet ve Gelecek Partisi grubunda Ahmet Davutoğlu’nun kürsüde konuşma yaptığı esnada salonda bulunan bir grup HAMAS lehine “Hamas’a selam, direnişe devam” sloganları attı.

Her iki parti lideri de grup toplantısına Filistin atkıları ile katıldılar.

Daha önce hem Karamollaoğlu hem de Davutoğlu, Filistin’de yaşanan savaş hakkında İsrail’i kınamış ve Filistin tarafında olduklarına dair basın açıklamalarında bulunmuşlardı.

AHMET DAVUTOĞLU’NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

İsrail'de, Filistin'de, Orta Doğu'da barış havası varken bir sabah barbar Filistinliler İsrail'e sızarak sivilleri öldürdü ve İsrail'e gereksiz bir saldırıda bulundu.

Belki uluslararası toplum görmek istemiyor olabilir, belki 'her halükarda İsrailliler haklıdır' ve 'her halükarda Filistinliler haksızdır' diyerek zalimin yanında, mazlumun karşısında duranlar anlamayabilir, ama aylardır Mescid-i Aksa'da bir vahşet sürüyor.

İlk kıblemiz, Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Kılıçarslan'ın, Sultan Abdülhamid'in ve nice kan dökmüş şehidin bize mirası olan ve insanlık mirası olan Kudüs'te bir vahşet sürüyor. Mescid-i Aksa'da, yiğit Filistinliler hepimiz adına bir kutsal mekanı koruyorlar.

Eğer ABD, binlerce kilometre öteden, Kudüs'te olan bir olay sebebiyle donanmasını harekete geçirip, İsrail'e 8 milyar dolar yardım yapıp bu bölgeye gelebiliyorsa, kusura bakmasınlar, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa, Amerika'nın meselesiyse, ondan önce bizim meselemizdir.

BBC televizyonunun haberlerinde 'İsrail saldırılarında 500 Filistinli öldü, Hamas'ın roket saldırılarında 700 İsrailli öldürüldü' şeklinde yansıtılıyor.

Filistinli öldürüldüğünde özne yoktur, öldüren katil bilinmez ama bir İsrailli öldürüldüğünde bütün Müslümanlar suçlu ilan edilir.

Filistin davasına leke düşürülmesine asla izin verilmemelidir. Bu konuları istismar edecek görüntülere asla izin vermeyin. Bizim inancımızın vakarını barışta da savaşta da gösterin."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

“Üç çeyrek asırdır akan kan ve gözyaşını görmezden gelenler, mazlumların feryatlarına kulak tıkayanlar, bizim öfkemizi ve hüznümüzü asla anlayamazlar.

Velisinin ABD olduğunu bildikleri bu şımartılmış çocuğun zulümleri karşısında diğer ülkeler her daim üç maymunu oynamayı tercih etmişlerdir.

Hırsıza hırsız, işgalciye işgalci, katile katil, zalime ise zalim diyemedi bu insanlar. Bunu diyemeyenler mazlumu suçlu ilan etmekten hiç çekinmediler hiç utanmadılar.

İnsanım diyen; 75 yıldır emzikli bebeklerin, kundaktaki çocukların bombalar altında can verişi karşısında sessiz kalabilir mi? Müslümanım diyen; ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kirli postallarla çiğnenmesine, namaz kılanların gaz bombalarıyla hedef alınmasına nasıl sessiz kalabilir?

Zalim ile mazlum arasında tarafsız kalmak züldür ve zulümdür. 5 milyonluk Filistin halkı üç çeyrek asırdır tek başına zulme karşı direniyor.

Oturdukları yerlerden amalı, fakatlı cümleler kurarak akıl vermeye kalkanlara, tahkir edici yorumlar yapanlara da diyoruz ki en azından gölge bari etmeyin.

Faydanız yok, hiç olmazsa zararınız olmasın. Bugünü anlamak için dünü mutlaka iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Yarınları öngörebilmek için ise bugünleri iyi okumak, iyi anlamak mecburiyetindeyiz.

Şunu iyi bilmeliyiz ki Büyük Ortadoğu Projesi, büyük İsrail projesinin ta kendisidir. Coğrafyamızda her ne acı yaşanıyorsa bilinmelidir ki Büyük Ortadoğu Projesi'nden bağımsız değildir. Büyük Ortadoğu Projesi'nde nihai hedef Türkiye'mizdir."