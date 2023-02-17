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Merkez Bankası anketinde hem enflasyon dolar tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseltildi. Buna göre enflasyon yüzde 35,76, yıl sonu dolar beklentisi 22,84 TL oldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:24
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TCMB anketinde hem enflasyon dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası anketinde hem enflasyon dolar tahmini yükseldi
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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12'den 22,84' indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a geriledi. 

Bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,6 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 21,6 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

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