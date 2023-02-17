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Flaş...Flaş. Dolar aniden yükselişe geçti

Dolarda flaş yükseliş. haftalardır 18.83-18.85 bandında tutulan dolar aniden yükselişe geçti. Piyasada 18.87 TL'den işlem görüyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:20
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Dolardan flaş atak. Aniden yükselişe geçti

Flaş...Flaş. Dolar aniden yükselişe geçti
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Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 18,87 seviyelerinde işlem görüyor.Dün, en düşük 18,8361 ve en yüksek 18,8791 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8529'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,87 'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 azalışla 20,0690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 22,5280'den satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 103,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 104,5'te bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0640'ta seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde cari dengenin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,84 TL oldu.

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