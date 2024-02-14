Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BİST 100 endeksi TSİ 14.25’te 8.990 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık endeksi yatayda bulunurken, holding endeksi yüzde 0,62 değerlendi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,01 ile madencilik sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyleyerek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirtti.