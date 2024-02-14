Ali Yerlikaya’dan kayıp 9 işçi açıklaması. Facia sırasında işçilerin nerede olduklarını tek tek sıraladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan’daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçi ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, işçilerin faaliyet anında nerede olduklarının radarla tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, yapılan incelemeler sonucunda 5 işçinin bir konteyner içinde, 3 işçinin bir araçta ve 1 işçinin kamyonda olduğunu söyledi. Yerlikaya, işçilerin tam yerlerinin radarlar ile tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz."