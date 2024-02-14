Ali Yerlikaya’dan kayıp 9 işçi açıklaması. Facia sırasında işçilerin nerede olduklarını tek tek sıraladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya’dan kayıp 9 işçi açıklaması. Facia sırasında işçilerin nerede olduklarını tek tek sıraladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’da çöken madende toprak altında kalan 9 işçiyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, yaptıkları çalışmalar neticesinde işçilerin facia anında nerede olduklarını sıraladı. Bakan Yerlikaya, bilim insanları ile AFAD yetkililerinin birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan’daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçi ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, işçilerin faaliyet anında nerede olduklarının radarla tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, yapılan incelemeler sonucunda 5 işçinin bir konteyner içinde, 3 işçinin bir araçta ve 1 işçinin kamyonda olduğunu söyledi. Yerlikaya, işçilerin tam yerlerinin radarlar ile tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz."

İlgili Haberler
TCMB yine TL depo alım ihalesi silahını çekti
TCMB yine TL depo alım ihalesi silahını çekti
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu
Siyanürle altın arayan Kanadalı şirketin Türk ortağı Çalık grubu çıktı. Geçen yıl 7,2 milyon dolar vergi borcu silindi
Erzincan’dan sonra yeni felaketin beklendiği altın madeni ortaya çıktı. Burası da ölüm saçıyor
Madenci ailelerinin acı bekleyişi. Nolur kurtarın nolur
Son Haberler
Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine hikayesi nedir? Gündem
Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine hikayesi nedir?
Ukrayna Rusların çıkarma gemisini imha etti Dünya
Ukrayna Rusların çıkarma gemisini imha etti
Erzincan’daki facianın yaşandığı madenin işleten şirket 2016’da köylüler mahkemeye gitmesin diye para vermiş Gündem
Erzincan’daki facianın yaşandığı madenin işleten şirket 2016’da köylüler mahkemeye gitmesin diye para vermiş
Futbolcular boykot kararı aldı. Paralar ödenmezse antrenmana çıkmayacaklar Spor
Futbolcular boykot kararı aldı. Paralar ödenmezse antrenmana çıkmayacaklar
İstanbul seçiminde sürpriz sonuç kimseyi şaşırtmasın Gündem
İstanbul seçiminde sürpriz sonuç kimseyi şaşırtmasın
İşte kabızlığı bitiren tarif Şifalı Bitkiler
İşte kabızlığı bitiren tarif
O güzergahı kullanacak sürücüler dikkat! Görüş mesafesi 35 metreye düştü Gündem
O güzergahı kullanacak sürücüler dikkat! Görüş mesafesi 35 metreye düştü