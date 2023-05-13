TCMB'den 1 şirkete faaliyet izni verdi 1 şirkete faaliyeti iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik para ödeme şirketlerinden birinin faaliyet iznini iptal etti bir şirkete ise izin verdi.

TCMB'den 1 şirkete faaliyet izni verdi 1 şirkete faaliyeti iptal etti

TCMB'nin, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik tebliğ kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, elektronik para ihracı hizmetini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Ayrıca Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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