Tebliğciler yeniden pavyonda... Biz de şaşırdık.

Mekan mekan gezen tebliğciler yine bir pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğciye herkes hep bir ağızdan amin dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu
04 Aralık 2023 Pazartesi
Mekan mekan gezen tebliğciler yine bir pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğciye herkes hep bir ağızdan amin dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Mekan mekan gezen tebliğciler yine bir pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğciye herkes hep bir ağızdan amin dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu