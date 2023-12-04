Tebliğciler yeniden pavyonda... Biz de şaşırdık.

Mekan mekan gezen tebliğciler yine bir pavyonda görüntülendi. Eline mikrofonu alıp pavyondakilere seslenen tebliğciye herkes hep bir ağızdan amin dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu