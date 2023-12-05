Tebliğciler dua etti pavyondakiler ‘amin’ dedi

Bir grup tebliğcinin pavyona gittiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir tebliğcinin dua ederken pavyonda bulunanların ‘amin’ diye bağırdıkları görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tebliğciler dua etti pavyondakiler ‘amin’ dedi

Daha önce tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinoda görüntülenen tebliğcilerin yeni adresi pavyon oldu.

Manisa'da erkek müşterilere hitap ederek müziğin sesinin kısılmasını isteyen tebliğcilerin sonrasında tebliğe başladığı anlar kameralara yansıdı.

Müzik durdu, tebliğciler duaya başladı

Eğlenceye ara verilerek tebliğcilerin dinlendiği anlarda duaya geçildi. Pavyonda çalışan kadınlar da 'Amin' diyerek dualara eşlik etti

Tebliğcilerin duasında yer alan ifadeler şöyle:

"Allah'ım ne işleri varsa hayırlı bereketli bol rızıklar nasip eylesin. Burada abiler ablalar ne sıkıntıları varsa Allah'ım onların da ne niyetleri varsa kolay eylesin.

Allah'ım dünyada imtihanı kazanmayı nasip eylesin amin kısa bir dünya hayatı geldik gidiyoruz valizleri sevaplarla doldurmamız lazım ne kadar günahkar da olsak Rabb'imiz 'Kullarım ben affediciyim affetmeyi severim' diyerek bizi affedecek bir Rabb'imiz var.

Yeter ki biz ona ölüm gelmeden dönelim tövbemizi edelim inşallah. Biz Türkiye'yi geziyoruz hiçbir yeri ayırt etmeyiz.

Her yere gelelim selam verin çaydan içeniz bugün de Manisa'ya geldik. Dün Balıkesir'deydik yarın İzmir'e geçeceğiz.

Allah'ım bizleri her türlü fitneden fesattan afetten depremden sellerden muhafaza eylesin. Ne depremler ne koronalar salgınlar atlattık kolay değil tabii ki bunlar ama bundan daha büyük bi tehlike var ahirette ebedi bir cehennem var bir de geçici cehennemi Allah'ım cehennem azabından size..."

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