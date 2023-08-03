Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere

Hollywood'da ünlü isimler, yazar ve oyuncuların başlattığı greve destek vermeye devam ediyor. Son olarak iki Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Sean Penn, Disney Stüdyoları'ndaki eyleme katılarak desteğini gösterdi. Penn, burada yaptığı konuşmasında; çalışanların sömürüldüğü bir işletmenin temel bir ahlak sorunu olduğunu belirtti.

Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere

Hollywood'da mayıs ayı başında senaristlerin başlattığı greve, geçen ay oyuncuların da katılmasıyla 63 yılın en büyük grevi gerçekleştiriliyor.

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Sektördeki en büyük ve köklü oyuncu sendikası olan SAG-AFTRA ve Amerikan Yazarlar Birlği (WGA) öncülüğünde gerçekleşen greve Hollywood'un tanınmış isimleri Will Smith, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe, Christopher Nolan'dan sonra şimdi de Sean Penn'den destek geldi. 62 yaşındaki Amerikalı aktör, Disney Stüdyoları önünde yapılan eylemde hazır bulundu.

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Penn, grev alanındaki meslektaşlarına Into the Wild filmindeki rol arkadaşı Emile Hirsch ile birlikte destek verdi.

"KAÇINILMAZ BİR SÜRECİN NİHAİ SONUCU"

Sean Penn, grevle ilgili Deadline'a verdiği demeçte, sektörde maruz kaldıkları muameleyi anlattı:

"Çalışanların sömürüldüğü bir işletmenin uzun vadede hiç kimse için üretken olmadığı, bunun bir yaşam kalitesi ve temel ahlak sorunu olduğu konusunda yapımcıları gerçeklerle yüzleştiren bire değerlendirme yapılması gerekecek"

Penn ayrıca, grevin sektördeki koşullarla ilgili kaçınılmaz bir sürecin nihai sonucu olduğunu "Son derece ciddi sorunların olduğu bir dönem; insanlar çok net, ilkeli nedenlerle fedakarlık yapıyor" sözleriyle anlattı.

GREV DEVAM EDİYOR

Binlerce oyuncu ve yazar, ücretlerde artış, şirketlerin elde ettiği toplam kârın adil paylaşımı, sektörde yapay zeka kullanımının kısıtlanması gibi taleplerle, Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sürdürdükleri müzakerelerden sonuç çıkmaması üzerine yapılan çağrıyla başlattıkları grevi sürdürüyor.

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JANE FONDA VE HILARY DUFF DA DESTEK VERDİ

Dün, gün boyunca Disney Stüdyoları'nın önünde eylem yapanlar arasında iki Oscar ödüllü Jane Fonda ve Mrs. Davis'in ortak yaratıcısı Damon Lindelof da vardı.

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Bu haftanın başında da ünlü oyuncu Brad Pitt, greve destek vererek milyonlarca dolar bütçeli Formula1 filminin çekimlerini durdurmuştu.

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