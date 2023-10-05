Tedavisi oldukça zor: Doktorlar uyarıyor. Bu hastalık gece uykusu uyutmuyor

Diyafram Yüksekliği, yetişkinlerde çok sık rastlanmayan bir durum olmakla birlikte uzmanlar bu hastalığın genellikle tesadüfen fark edildiğini söylüyor ve diyafram yüksekliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu hastalık uyku kaçıran bir rahatsızlık olarak biliniyor ve nefes almakta zorlanma en önemli belirtisi olduğunun altı çizildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tedavisi oldukça zor: Doktorlar uyarıyor. Bu hastalık gece uykusu uyutmuyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, diyaframın solunum kaslarımızın en önemlisi olduğunu ve karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayırdığını belirtiyor.

Diyafram yüksekliği, yetişkinlerde nadiren görülen bir anormallik. Bu durum, diyaframın sinirlerinde hasar olması ya da diyafram kaslarının zayıflaması sonucu ortaya çıkabilir.

Çoğunlukla sol diyaframda görülür.

DİYAFRAM YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ

Bu hastalığın en yaygın belirtisi nefes darlığıdır ve hareket ettikçe artar. Diyaframın hareket etmemesi solunum fonksiyonunu bozar ve göğüs duvarının uyumsuzluğuna neden olur.

Kan oksijen seviyesini korumak için solunum hızının artması, kanın asit-baz dengesini bozar.

Normal insanların aksine, yatarken karın organlarının göğüs boşluğuna doğru kayması, akciğer hacimlerini daha da azaltır ve solunum sıkıntısını şiddetlendirir.

Bazı hastalar eğildiklerinde ya da yattıklarında çok zor nefes alır ve sürekli dik durmak ya da oturarak uyumak zorunda kalırlar.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diyafragma ameliyatı, göğüs kafesi ve karın içi basınç değişimlerine neden olduğu için yoğun bakım gerektirebilir.

Karın organlarının yerine konması, göğüs kafesi ve karın uyumunu değiştirerek solunumu etkiler.

Ameliyat sonrasında hastaların solunum cihazından ayrılması planlı olarak yapılır. Ağrının kontrolü, solunum egzersizleri ve erken hareket etmeye başlama tedavinin önemli unsurlarıdır.

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