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İstanbul'un kralı belli oldu

İstanbul Challenger 74. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Moldovalı Radu Albot şampiyonluğu elde etti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:00
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Tek erkekler finalinde Çekya'dan Lukas Rosol'u 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Moldovalı Albot, şampiyonluğa ulaştı

İstanbul'un kralı belli oldu
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İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün ev sahipliğinde, QNB Finansbank'ın katkılarıyla 74. kez düzenlenen turnuva sona erdi.

Tek erkekler finalinde Çekya'dan Lukas Rosol'u 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Moldovalı Albot, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Albot, ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz’ın elinden aldı. Turnuvada ikinci olan Çekyalı rakete ise ödülünü QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan verdi.

Çift erkeklerde ise Purav Raja-Dijiv Saharan (Hindistan) ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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