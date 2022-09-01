Karamollaoğlu iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını tek tek sıraladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak partisinin iktidarıyla ilgili vaatlerde bulundu.
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Biz Saadet Partisi olarak;
-Üniversite mezunu Recepler işsiz kalmasın, 'ev genci' olarak anılmasın istiyoruz.
-Genç Tayyipler tutuklanma korkusu yaşamadan özgürce kendilerini ifade edebilsin diyoruz.
-Birileri 4-5 maaş birden alırken, milyonlarca gencimizin hakkı yenmesin istiyoruz.
-İnsanımız açlık sınırının dahi altında değil, "insanca bir yaşam" sürsün diyoruz.
Söz veriyoruz, iktidara geldiğimizde;
-Beton ve israf odaklı yatırım anlayışına son verecek, üretim ve istihdama dayalı ekonomi politikalarını uygulayacağız.
-Partizanlığı ve siyasal sadakati değil, ehliyet ve liyakati esas alacağız.
-Hak yemeyecek, tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
-Çalışanlarımızın hem çalışma koşullarını hem de ücretlerini hızlı bir şekilde iyileştireceğiz.
-Asgari ücrette dahi zamanla yoksulluk sınırını yakalayacağız.
-Ve vatandaşa tepeden bakan, hor gören, azarlayan bu siyasi dile ve anlayışa artık son vereceğiz!"
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.