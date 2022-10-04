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Çocuklarınızı hayvan sevgiyle büyütün. İleride mucizevi faydasını görün

Psikolog Hale Unutmaz; yapılan pek çok araştırma ve alandaki gözlemlerin hayvan sevgisinin sosyalleşme yönü zayıf olan çocuklarda, gelişim-davranış bozukluklarında, akademik başarısı düşük ve kendine özgüveni az olan çocuklarda olumlu iyileşmelere neden olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:18
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Psikolog açıkladı. Çocuklarınızı hayvan sevgiyle büyütün. İleride mucizevi faydasını görün

Çocuklarınızı hayvan sevgiyle büyütün. İleride mucizevi faydasını görün
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İHA’nın haberine göre; Psikolog Hale Unutmaz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan sevgisinin çocuklar üzerindeki etkisi konusunda açıklamalarda bulundu.

Psikolog Hale Unutmaz, çocukların küçük yaşlarda hayvan sevgisiyle tanışması gerektiğini dile getirdi.

“HAYVANLARLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR DIŞA DÖNÜK OLUYOR”

Psk. Unutmaz, yapılan pek çok araştırma ve alandaki gözlemlerin hayvan sevgisinin sosyalleşme yönü zayıf olan çocuklarda, gelişim-davranış bozukluklarında, akademik başarısı düşük ve kendine özgüveni az olan çocuklarda olumlu iyileşmelere neden olduğunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
“Hayvan sevgisi, sosyal, duygusal alandaki gelişimlerini ve sosyal becerilerini önemli ölçüde olumlu etkilemektir. Bunlardan bazıları yardımseverlik, sorumluluk bilinci, paylaşma, özgüven ve empati becerileridir. Bir gün değil, her gün minik dostlarımızı koruyalım, onlara sahip çıkalım ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım”

“DAHA SOSYAL EMPATİK VE SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLER OLMASINA DESTEK OLACAKTIR”

Hayvan sevgisinin çocuklar için çok önemli olduğunu belirten Psikolog Hale Unutmaz, “Çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisiyle tanışmaları, sevgi dolu bireyler olmaları açısından oldukça önemlidir. Aileleri ve yakın çevresindekiler, hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı duyarlılık konusunda çocuklara örnek olmalıdır. Çocukları yetiştirirken hayvanları hayatın her anına dâhil etmek onların daha sosyal, empatik ve sorumluluk sahibi bireyler olmasına destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Unutmaz, sevginin tüm insanların kullandığı ortak bir dil olduğunu vurgulayarak, “Sevgi çocukluk döneminde içselleştirilirse, yetişkinlik hayatında da sağlıklı bir birey oluşumundaki en büyük duygu olur. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına küçük yaşlardan itibaren sevgiye ve dünyayı sevmeye dair bildiklerini aktarmalı, sevgi dolu bireyler yetiştirmeyi hedeflemelidir. Ailesi ve çevresi tarafından sevilen her çocuk, diğer varlıklara karşı da sevgi gösterir. Çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisiyle tanışmaları, sevgi dolu bireyler olmaları açısından oldukça önemlidir. Aileler ve yakın çevresindekiler çocuklara hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı duyarlılık konusunda örnek olmalıdır. Çocukları yetiştirirken hayvanları hayatın her anına dâhil etmek, onların daha sosyal, empatik ve sorumluluk sahibi bireyler olmasına destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

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