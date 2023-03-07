﻿‘Tek Yürek İmalat-ı Harbiye’ filminin galası yapıldı

(DHA) - Vizyon tarihi olan 10 Mart 2023 öncesi düzenlenen galaya, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp yöneticileri, film ekibi, sanat ve siyaset camiasından isimler ile davetliler katıldı.



“FİLM GERÇEKTEN BİR MİLLETİN YOKTAN NASIL VAR OLUŞUNUN GÖSTERİYOR”



Yönetmen koltuğuna oturarak filmin ilk sahnesini çeken MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca filme ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yaklaşık 1 yıldır senaryo ve film çekimi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Bugün filmin galasından ve ayın 10’unda vizyona girecek olmasından dolayı mutluyuz. 1 ay önce yaşanan olumsuz gelişmeler Türkiye’nin moralini bozdu. İnşallah bu filmin mesajı gelecekle ilgili umutlarımızı artırır. Bu film Kurtuluş Savaşı’nda bir milletin tek yürek olup neler başardığını gösterdi. Yaşadığımız depremden sonra yine bu millet çok olumlu bir adım atarak tek yürek oldu. Biz 6 ay önce filmin adını Tek Yürek İmalat-ı Harbiye olarak belirlemiştik. Yaşadığımız felaketten sonra da tek yürek başlığı altında birleşmenin pozitif etkisini gördük. Bu film gerçekten bir milletin yoktan nasıl var oluşunun gösteriyor ve gerçek hikayelerden yola çıkılarak yapıldı” ifadelerini kullandı.



“TOPYEKUN KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN TEK KULÜP ANKARAGÜCÜ”



Filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya da filmde tek yürek olmanın hikayesinin anlatıldığını belirterek, “Ankaragücü memleketin takımı aslında. Memleketin kuruluşunda önem arz ediyor. Futbolcuların kurtuluşta ciddi bir katkısı var. Takım olarak topyekun kurtuluş savaşına katılan tek kulüp Ankaragücü. Günümüzde geçen hikayede de kanser olan bir çocuğu yaşatmak için verilen mücadeleyi aktarıyoruz” dedi.

Filmin yapımcısı ve oyuncularından olan Esat Deniz Abdaloğlu ise filmde bir arada olmanın, birlik olmanın önemine değindiklerini belirtti. Filmin oyuncularından Ceyhun Fersoy ve Sedef Şahin de filmde Ankaragücü tarihini anlatmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Düzenlenen gala töreninin ardından film, başkan Faruk Koca, film ekibi ve davetliler tarafından seyredildi.