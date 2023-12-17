Tekel bayi saldırganları hakkında istenen cezalar belli oldu. Bayiye saldırıp 2 kişiyi öldürmüşlerdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 3 kişinin lödüğü, 4 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin fezlekede saldırganlar hakkında istenen cezalar belli oldu.

BirGün’ün haberine göre, tamamlana soruşturma sonrası fezleke, iddianamenin düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hazırlanan fezlekede, tutuklu şüpheliler; "Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Fezlekede serbest bırakılan şüpheliler hakkında da hapis cezaları istendi.

Şüphelilerden; Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

ÜLKEDE İNFİAL YARATMIŞTI

Skandal olay, Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde gerçekleşti.

Alacak verecek tartışması yüzünden Temmuz ayında tekel bayiye saldırıp 2 kişiyi, öldüren saldırganlar, Türkiye’de gündem olmuştu.

Saldırıda, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Silahlı kavgada yaralanan Yusuf Erzen, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in anne ve babası Cantürk Erzen ve Solmaz Erzen'in şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenilirken, hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin ise maddi ve manevi tazminat haklarını alarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdikleri öğrenildi.