Tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu
İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılması talep edildi. İddianamede, saldırının alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Esenyurt’taki bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırıyla ilgili iddianamede, şüphelilerin biri tasarlayarak kan gütme saikiyle, diğeri ise kasten öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. İddianamede, saldırının bir alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarından da 11 yıl 9 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Adli kontrolle serbest bırakılan dört şüpheli ise suçluyu kayırmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

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