Yine Esenyurt yeni tekel bayiye silahlı saldırı. Art arda kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta 3 kişi tekel bayisine gelerek iş yeri sahibine silahla ateş etti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Yine Esenyurt yeni tekel bayiye silahlı saldırı. Art arda kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz hafta saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayi dükkanında meydana gelmişti.

Görüntülere göre içeri giren 3 şahıs iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken şahıslardan biri Lokman S.’nin bacağına silahla ateş etti.

Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrıldı.

Yaralı iş sahibi ise hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken emniyet ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalarda konu ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tekel bayide yaşanan dehşet anlarına ilişkin iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

ESENYURT’TA TEKEL BAYİ SALDIRILARI BİTMİYOR

Öte yandan yine Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda bir tekel bayiye silahlı saldırı yapılmış 2 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bu olay gündemde büyük ses yaratmıştı. Ancak sadece bu değil neredeyse her ay Esenyurt’ta bir tekel bayiye saldırı yapılıyor.

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tekel saldırısında tüm zanlıların yakalandığını açıklamıştı.

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