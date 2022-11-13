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Tekeri patlayan kamyon kontrolden çıkarak devrildi

Adıyaman'da elma yüklü kamyonet, aracın arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:16
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Tekeri patlayan elma yüklü kamyonet devrildi

Tekeri patlayan kamyon kontrolden çıkarak devrildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elma yüklü kamyonet, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Ali Akdağ idaresindeki 42 ACU 95 plakalı Ford marka elma yüklü kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Akpınar köyü girişinde aracın arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin kasasında yüklü bulunan elmalar karayoluna saçıldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla toplanan elmalar başka bir araca yüklendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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