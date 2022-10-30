Hande Yener sürpriz hayranıyla dans etti

Son günlerde hayranlarıyla sık sık bir araya gelen Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Burada en sevilen şarkılarını seslendiren 49 yaşındaki şarkıcı, tercih ettiği cadı kostümüyle sahneye çıktı.

İlerleyen saatlerde Yener'e sürpriz bir hayranı eşlik etti.

Yener'in 'Bakız Artık' şarkısını seslendirdiği sırada sahneye çıkan yaşlı hayranı, şarkıcıyla birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.

O anlar konser alanındakileri de eğlendirdi. Coşkulu anlar yaşayan izleyiciler, Yener ve hayranını cep telefon kamerasıyla kaydetti

Öte yandan başarılı şarkıcı da hayranıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Canım hacı amcam" notunu düştü.