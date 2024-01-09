Tekirdağ'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Olumsuz hava koşullar Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde okulların tatil edilmesine neden oldu.

İl Milli Eğitimi tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ve Muratlı ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde ilk ve ortaokulların bugün öğleden sonra, Malkara ilçesinde bugün ve yarın ortaöğretime kadar ve Muratlı ilçesinde bugün öğleden sonra ve yarın için okulların tatil edilmesine karar verildiği açıklandı.

Milli Eğitim'den yapılan açıklama şu şekilde: