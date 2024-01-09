Ara tatil ne zaman? 2024 ara tatil hangi tarihe denk geliyor?

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Ara tatil ne zaman? 2024 ara tatil hangi tarihe denk geliyor?
Okulların 11 Eylül’de açılmasıyla öğrenciler için geçen akademik süre Ocak ayında gerçekleşmesi planlanan ara tatil ile araya giriyor. Okullar Ocak ayında arar tatile girecek. Peki, ara tatil ne zaman? 2024 ara tatil hangi tarihe denk geliyor?

Yeni eğitim ve öğretim döneminin bitmesine az bir zaman kala öğrenci ve veliler arar tatil tarihini merak ediyor. 2023-2024 yılı ilk dönem ara tatili Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sona erecek. Peki, ara tatil ne zaman? 2024 ara tatil hangi tarihe denk geliyor?

2024 ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 15 tatil, ara tatil başlangıcı 22 Ocak Pazartesi günüdür.

22 Ocakta başlayan ara tatil 2 Şubatta bitecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek.

İkinci dönem ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında bir hafta uygulanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

11 Eylül 2023’de başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek.

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