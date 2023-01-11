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Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’da karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki adam beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:16
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Tekirdağ’da beton mikserin altında kalan 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre, olay, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Sülün Caddesi ayrımında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen yaya Dursun Özçiçek (79), Salih Omurtak Caddesi’nden Sülün Caddesi’ne sapan Abdi Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Görenlerin fark ederek sürücüye seslenmesi üzerine mikser şoförü durup yardım istedi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı vatandaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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