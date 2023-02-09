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İki tarihi ev küle döndü: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yan yana bulunan iki tarihi metruk ev küle öndü. Yanan metruk evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:20
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Tekirdağ’da iki İki tarihi ev küle döndü: 2 kişi hayatını kaybetti

İki tarihi ev küle döndü: 2 kişi hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre, sabaha karşı Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak’ta bulunan 150 yıllık geçmişe sahip yan yana iki metruk evde yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iki binayı da etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen 2 kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

BALKAN EVİ OLACAKTI

Balkan Evi yapılması planlanan tarihi binanın, birkaç ay önce kimliği belirsiz şahısların mesken tutması nedeniyle belediye tarafından çevresine galvaniz çekilerek kapatılmıştı.

Olay yerinde konuşan Cemaliye sakini Hasan Eker, “Bu binanın durumu çok kötüydü. Belediyeye daha önce burayı kapatın diye söylemiştik. Belediyemiz kapattı, güzel önlemini aldı ama bunların kolayı bulunmuyor. Sonuç olarak da bu üzücü olay ortaya çıktı” diye konuştu.

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