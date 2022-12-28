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Otomobil takla attı : 3 yaralı

Tekirdağ'da otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:10
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Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 3 yaralı

Otomobil takla attı : 3 yaralı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Dambaslar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.G'nin kullandığı 59 AFJ plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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