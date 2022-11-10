10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Efekan'ın babasından ''önlem alın'' çağrısı

Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Efekan'ın babasından ''önlem alın'' çağrısı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun babası Mehmet Demir, belediye ve derneklerin sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermemesi için önlem alması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:18
Takip Et

Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Efekan Demir'in babası Mehmet Demir'den önlem alın çağrısı

Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Efekan'ın babasından ''önlem alın'' çağrısı
+
Aa
-

Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde, köpekten kaçarken aracın çarptığı Efekan Demir'in tedavisi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Efekan'ın babası Mehmet Demir, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun köpekten kaçarken yolda otomobilin çarpması nedeniyle yaralandığını anımsattı.

Çarpmanın etkisiyle oğlunun ciğerlerinin zarar gördüğünü, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğunu anlatan Demir, "Şükür, çok tehlikeli bir durumu yok. Yoğun bakımdan çıktı ve müşahede altında tutuluyor. Gözlerini açtı, konuşmaya başladı. Kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kendisinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

Demir, sahipsiz köpeklerin insanlara zarar vermemesi için önlem alınması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Sokak köpeklerinden dolayı can yanıyor. O yolda kazalar da oluyor. Yol kenarına bariyer konulması gerekiyor. Sokaklarda çok fazla köpek var. Belediye veya hayvansever derneklerinin bu konuya el atmaları çok iyi olur. Sokaklarda çocuklar geziyor, dolaşıyor, en azından onların canı yanmasın. Benim çocuğum bu olay yüzünden okulundan geri kaldı, ben işe gidemiyorum. Mağdur olduk. Şükürler olsun çocukta sıkıntı yok. Bu hafta sonu normal odaya geçişi yapılacak diye bekliyoruz."

OLAY

Çerkezköy'de 5 Kasım'da kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovalamış, hayvandan kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarpmıştı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
6
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
7
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.