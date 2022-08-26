Şüpheli otomobilde 10 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ’da durumundan şüphe edilerek arama yapılan bir otomobilde 10 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı üzerinde yaptığı devriye esnasında durumundan şüphelendiği bir araç sürücüsünü durdurdu. Sürücü U.U.’nun aracında yapılan aramada, 10 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi.

U.U isimli kişi ifadesi alınmak üzere Kapaklı Polis Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



(Kaynak: İHA)